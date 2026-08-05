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Аргументы недели

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СК задержал москвича, убившего жену из ревности на Пятницком шоссе

СК задержал москвича, убившего жену из ревности на Пятницком шоссе

В Москве семейная ссора на почве ревности закончилась жестокой расправой. 31-летний Ерванд А. и его 30-летняя жена Анаит П.

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