🇷🇺 В 2024 году прошло больше 50 мероприятий, посвященных народам Крыма Их проводили учреждения, подведомственные Госкомнацу РК.
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🇷🇺 В 2024 году прошло больше 50 мероприятий, посвященных народам Крыма Их проводили учреждения, подведомственные Госкомнацу РК.