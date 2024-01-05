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Концепция национального доминирования. Миф про дружбу народов

Концепция национального доминирования. Миф про дружбу народов

Концепция национального доминирования. Миф про дружбу народов Когда раввин из Хайфы, Булочник, а также каббалист Лайтман, рассказывают своё видение будущего, что будет, когда придёт Машиах, многие обозлились на это и ряд российских раввинов даже отмежевались от данного мнения, дескать, раввин тоже может говорить чушь, но это понятно, испугались погромов, хотя эти идеи уже тысячи лет циркулируют в этой среде.

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