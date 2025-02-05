Телефонных мошенников будут ловить с помощью базы биометрических данных

Звонки мошенников хотят определять и блокировать по голосу. Правительство России планирует собирать векторы голосов подозреваемых в противоправной деятельности, при этом от последних не потребуется согласие.
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