Русская весна
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Русская весна

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  • Юрий Зубрин
    Повесить сук,коротко и быстро !Пытали и убили в ТЦК
  • НС
    надо сделать всё возможное, чтобы наши к ним НЕ ПОПАДАЛИ. Вспомните войну - тараны, подвиг экипажа капитана Гастелло ...Россия и Украина ...
  • Анастасия Гончарова
    наркомразь 😡В Госдуме сравнил...

Телефонных мошенников будут ловить с помощью базы биометрических данных

Телефонных мошенников будут ловить с помощью базы биометрических данных

Звонки мошенников хотят определять и блокировать по голосу. Правительство России планирует собирать векторы голосов подозреваемых в противоправной деятельности, при этом от последних не потребуется согласие.

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