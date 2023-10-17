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SHOT: тайное завещание дяди Ефремова юристам передал друг семьи

SHOT: тайное завещание дяди Ефремова юристам передал друг семьи

Стала известна личность человека, который принес в адвокатское бюро «Добровинский и партнеры» завещание концертмейстера Александра Покровского — дяди актера Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание после смертельного ДТП 8 июня 2020 года.

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