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Политолог о санкциях в спорте: «Отстранение российских атлетов приведет к деградации общемировых результатов»

Политолог о санкциях в спорте: «Отстранение российских атлетов приведет к деградации общемировых результатов»

В Перми проходит ХI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Политолог, член экспертного клуба «Дигория», Александр Лунëв о развитии российского спорта в условиях санкционного давления:«В период Античности на время проведения Олимпийских игр все существующие конфликты приостанавливались, а лучшие атлеты различных стран объединяли народы в пламени соревнований и спортивного азарта.

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