Политолог о санкциях в спорте: «Отстранение российских атлетов приведет к деградации общемировых результатов»

В Перми проходит ХI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Политолог, член экспертного клуба «Дигория», Александр Лунëв о развитии российского спорта в условиях санкционного давления:«В период Античности на время проведения Олимпийских игр все существующие конфликты приостанавливались, а лучшие атлеты различных стран объединяли народы в пламени соревнований и спортивного азарта.