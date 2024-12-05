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Экспери "Мышеловки" Храпунова предупредил о появлении поддельных сайтов доставки

Экспери "Мышеловки" Храпунова предупредил о появлении поддельных сайтов доставки

Эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова сообщила о появлении мошеннических сайтов, достаточно точно копирующих страницы реально существующих сервисов доставки.

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