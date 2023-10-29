Морозова и Еременко снялись с Гран-при России по фигурному катанию

Российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко снялись с произвольного танца на Гран-При России в Красноярске, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган 29 октября журналистам.
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