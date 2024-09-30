Провокация в сердце России: В школах введут уроки узбекского и таджикского?

Виктор И давно уже пора в Московских школах запретить русский язык, пусть все говорят на ВЕЛИКИХ таджикском или узбекском языках. Разбаловали москвичей...

Вадим Кузнецов Провокация - это присутствие в России детей "мигрантов", не понимающих русский язык. Не знающим русского языка детям мигрантов (не гражданам) вообще незачем посещать российские школы. Им НЕЗАЧЕМ находиться в России.