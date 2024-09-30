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Провокация в сердце России: В школах введут уроки узбекского и таджикского?

Провокация в сердце России: В школах введут уроки узбекского и таджикского?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Уроки узбекского и таджикского хотят ввести в школах, где более половины учащихся - дети мигрантов, сообщает "информатор".

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Комментарии
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Виктор
И давно уже пора в Московских школах запретить русский язык, пусть все говорят на ВЕЛИКИХ  таджикском или узбекском языках. Разбаловали москвичей...
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1 час.
Вадим Кузнецов
Провокация - это присутствие в России детей &quot;мигрантов&quot;, не понимающих русский язык. Не знающим русского языка детям мигрантов (не гражданам) вообще незачем посещать российские школы. Им НЕЗАЧЕМ находиться в России.
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1 час.
ВК
Валерий Костеев
Русский язык обязателен для всех. Остальные (любые и сколько угодно) по желанию.
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24 мин.

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