Доброй ночи, Империя. Тут намедни товарищи из Вашингтона обратились к товарищам из Пекина, дабы те передали товарищам в Тегеране, чтобы они утихомирили товарищей хуситов и прочих своих прокси в Ираке и Сирии.
И война, и позор
Комментарии
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Natalija Osminina
Не забывайте, что вместе с фантиком грохнется и весь мир.
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23 час.
eс
elsa симсон
Спасибо! Очень впечатлительно и доходчиво! Ярко, гибко и убедительно! Автор, как всегда, на высоте! За чайком понаблюдаем... Уж очень интересно кто первым отправится в "эротическую кругосветку"! Осталось не долго...
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23 час.
Владимир Балаев
Изложил грамотно и со вкусом! Можно добавить, что нам необходимо всячески поддержать товарищей хуситов, европейских фермеров и свободных техасцев, по принципу: ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ! Западники веками исповедывали этот принцип не стесняясь, против нас....)))
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19 час.
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