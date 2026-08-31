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Татар-информ

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Радмир Беляев: на Электронную доску почета внесены имена 892 жителей Нижнекамска

Радмир Беляев: на Электронную доску почета внесены имена 892 жителей Нижнекамска

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике рассказал о вручении именных свидетельств жителям района, чьи имена занесены на Электронную доску почета Республики Татарстан.

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