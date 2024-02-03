Водителя "скорой помощи" в Домодедове убили на вызове из ракетницы

Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области допрашивают свидетелей и проводят осмотр места убийства 33-летнего водителя скорой помощи в городе Домодедово.
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