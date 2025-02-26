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Мать Алеси Кафельниковой показала фигуру в бикини

Мать Алеси Кафельниковой показала фигуру в бикини

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова показала фигуру в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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