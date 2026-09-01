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Мотоблогер «обнес» заправки: за ночь екатеринбургский бизнесмен купил более 1200 литров бензина

Мотоблогер «обнес» заправки: за ночь екатеринбургский бизнесмен купил более 1200 литров бензина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября, ФедералПресс. Блогер из Екатеринбурга, известный под ником moto_kosta, поделился подробностями своих ночных вылазок на автозаправку.

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