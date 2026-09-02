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Царьград

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Росстат: Турпоток в Россию в 2026 году уменьшился на 11,1%

Росстат: Турпоток в Россию в 2026 году уменьшился на 11,1%

В первом полугодии 2026 года количество туристических поездок в Россию сократилось на 11,1%, достигнув 3,3 млн.

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