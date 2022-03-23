Как сделать домашний уголок для глажки белья

Надоело каждый раз искать место, куда можно пристроить гладильную доску после глажки или, наоборот, доставать ее из кучи разного хлама, который хранится на балконе или в кладовке? Хотим вас обрадовать — есть отличное решение данной проблемы.
Надоело каждый раз искать место, куда можно пристроить гладильную доску после глажки или, наоборот, доставать ее из кучи разного хлама, который хранится на балконе или в кладовке? Хотим вас обрадовать — есть отличное решение данной проблемы.
Свежие комментарии