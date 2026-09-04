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Русская весна

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Каллас пожаловалась на фон дер Ляйен из-за позиции по внешней политике

Каллас пожаловалась на фон дер Ляйен из-за позиции по внешней политике

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на фоне дискуссии о реформировании Европейской службы внешних связей (EEAS) пожаловалась, что внешнеполитические решения в Евросоюзе фактически принимает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Euractiv.

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