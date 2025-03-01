Советы финансового гороскопа на неделю с 3 по 9 марта 2025 года Алёна ЮрьеваС 3 по 9 марта 2025 года астрологические влияния обещают благоприятные условия для финансового роста, а особенно в этой сфере будет ощущаться усиление воздействия Меркурия — главной планеты финансов.
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