Советы финансового гороскопа на неделю с 3 по 9 марта 2025 года Алёна ЮрьеваС 3 по 9 марта 2025 года астрологические влияния обещают благоприятные условия для финансового роста, а особенно в этой сфере будет ощущаться усиление воздействия Меркурия — главной планеты финансов.