Крупный пожар под Омском. Горит производственный цех в селе Лузино. По информации МЧС, пожар возник на 4 этаже здания по улице Транспортной.
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Крупный пожар под Омском. Горит производственный цех в селе Лузино. По информации МЧС, пожар возник на 4 этаже здания по улице Транспортной.