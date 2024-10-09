Мигрант на допросе сказал, будто думал, что девочке 18 лет.Появились кадры нападения гражданина Киргизии на 11-летнюю девочку в Москве и видео с допроса.
Нападение педофила из Киргизии на 11-летнюю девочку в Москве попало на видео
Комментарии
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Владимир Степанян
Не понимаю наше законодательство и наших законодателей! «Думал, что ей 18 лет…», это что оправдание или объяснение одного из самых мерзких преступлений?! Коль «этих» допустили, по не очень доказательным аргументам, находиться в России, надо срочно менять законы - за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетней (летнего) пожизненное заключение, совершеннолетней (летнего) от 15 до 20 лет строгого без права выхода по УДО. Иначе этот беспредел не победить. Инициатором изменения законодательства должный выступить Госдума и лично Володин, уполномоченные по правам ребёнка всех уровней и вице-премьер Голикова. А то в медиа пространстве переизбыток информации о заботе о семье и подрастающем поколении, а детей, да и не только детей, страшно выпускать на улицу. Больно и стыдно все это созерцать.
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17 час.
ВС
Владимир Степанян
Безнаказанность порождает беспредел. Неоправданная «гуманность» нашего законодательства в этом вопросе, гипер активность национальных диаспор, давно превратившихся в легальные ОПГ в сочетании с беззубостью, а временами и коррумпированностью отдельных судей, не только не пресекают, а даже стимулируют преступления такого рода. Неужели это кому-то не понятно?! А если понятно, почему «воз и ныне там»?????
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16 час.
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