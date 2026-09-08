5 Sci-Fi Shows James Doohan Appeared In (That Aren't Star Trek)

James Doohan famously played Scotty on Star Trek: The Original Series, but the star was also a mainstay in the sci-fi genre across many different shows.
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