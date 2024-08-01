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Монохромная жизнь: серия фотографий, в которой лица и жесты говорят сами за себя без лишних слов

Монохромная жизнь: серия фотографий, в которой лица и жесты говорят сами за себя без лишних слов

Выразительный портрет детей. Автор: Raffaele Montepaone.  Работы современного итальянского фотографа Раффаэле Монтеопане (Raffaele Montepaone) трогают до глубины души своей искренностью и выразительностью.

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