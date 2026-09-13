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Киев отмечает кратный рост применения ВС РФ реактивных беспилотников

Киев отмечает кратный рост применения ВС РФ реактивных беспилотников

Россия постепенно переходит на применение реактивных дронов-камикадзе, количество ударов с применением новых «Гераней» выросло более чем на 700% за один месяц.

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