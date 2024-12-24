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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

“Будет долго лежать в морге”: родные Яниса Тиммы не забрали его тело

“Будет долго лежать в морге”: родные Яниса Тиммы не забрали его тело

Почему родственники не спешат устроить похороны спортсмена? Со смерти Яниса Тиммы прошло уже семь дней, однако общественность продолжает обсуждать трагическое происшествие, тем более, что в сети появляются новые подробности его жизни.

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