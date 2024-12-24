“Будет долго лежать в морге”: родные Яниса Тиммы не забрали его тело

Почему родственники не спешат устроить похороны спортсмена? Со смерти Яниса Тиммы прошло уже семь дней, однако общественность продолжает обсуждать трагическое происшествие, тем более, что в сети появляются новые подробности его жизни.
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