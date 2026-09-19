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Спорт Уик-Энд

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Семшов рассказал, что надо делать Глушенкову, чтобы остаться лидером после возвращения Вендела, и отсеял трех претендентов на медали

Семшов рассказал, что надо делать Глушенкову, чтобы остаться лидером после возвращения Вендела, и отсеял трех претендентов на медали

Бывший хавбек «Зенита» и сборной России, а ныне тренер Игорь Семшов в беседе с «РБ Спорт» выделил главных претендентов на чемпионство из пятерки нынешних лидеров, а также оценил игру «Зенита» в Калининграде.

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