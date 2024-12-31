Продажи трансляций балета «Щелкунчик» из Большого театра бьют рекорды

Во многих кинотеатрах солдаут, и это при том, что спектакль покажет Первый канал. Также постановку можно будет увидеть во «ВКонтакте», на официальной странице театра в соцсетиПрямые трансляции балета «Щелкунчик» в кинотеатрах Москвы начались 30 декабря в 19:00 и пройдут еще 31 декабря в 12:00.
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