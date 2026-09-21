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Татар-информ

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Сборная России по футболу сыграет в Казани в новой форме

Сборная России по футболу сыграет в Казани в новой форме

Фото: rfs.ru РФС и спортивный бренд JOGEL представили новую экипировку сборной России по футболу.

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