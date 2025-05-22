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Политконсультант Гамбашидзе оценил трудности демографической политики в РФ

Основные проблемы демографической политики в России включают низкий уровень рождаемости, старение населения, миграционный отток, региональные диспропорции и неэффективность мер поддержки семей, что затрудняет достижение устойчивого роста численности.

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