Политконсультант Гамбашидзе оценил трудности демографической политики в РФ

Основные проблемы демографической политики в России включают низкий уровень рождаемости, старение населения, миграционный отток, региональные диспропорции и неэффективность мер поддержки семей, что затрудняет достижение устойчивого роста численности.
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