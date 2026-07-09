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Агент Хусанова: «Когда он летел в «Ланс», признался: «Думал, меня продадут в Россию». Крутились люди, внушавшие: «Два года поиграешь за «Сочи», потом поедешь куда хочешь»

Агент Абдукодира Хусанова вспомнил, как защитник « Манчестер Сити » переходил в «Ланс» в 2023 году. — Мы с Кодыром летели эконом-классом рейсом Ташкент — Стамбул, чтобы потом пересесть на самолет во Францию, где ему предстояло играть за «Ланс».

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