В Петербурге стартовал девятый сезон проекта «Открытый город»

Участниками являются более 104 тысяч петербуржцев и гостей города В Петербурге стартовал девятый сезон культурно-просветительского проекта «Открытый город», сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.