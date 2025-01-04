ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Ночью и утром в субботу, 4 января, в Ленинградской области были уничтожены четыре беспилотника.
Дрозденко сообщил об уничтожении рекордного количества БПЛА в Ленобласти
Комментарии
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Константин Самарин
Крайне сомнительный рекорд. Он хорошо показывает, что противовоздушный зонтик России напоминает решето. Достаточно посмгтреть расстояние отделяющее Питер от Украины. И это происходит, когда Россию атакуют сравнииельно маломощные и малочисленные силы Украины. А что произойдет если протиыостояние с НАТО перейлет в горячую фазу? Что будет с россмйскими городами, при таких ПВО????
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