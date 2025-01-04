Константин Самарин

Крайне сомнительный рекорд. Он хорошо показывает, что противовоздушный зонтик России напоминает решето. Достаточно посмгтреть расстояние отделяющее Питер от Украины. И это происходит, когда Россию атакуют сравнииельно маломощные и малочисленные силы Украины. А что произойдет если протиыостояние с НАТО перейлет в горячую фазу? Что будет с россмйскими городами, при таких ПВО????