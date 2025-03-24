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Царьград

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Как отметить Вербное воскресенье: советы от депутата Михаила Иванова

Как отметить Вербное воскресенье: советы от депутата Михаила Иванова

В 2025 году Вербное воскресенье будет отмечаться 13 апреля. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал об этом важном событии, поделился традициями и дал советы по освящению вербы и духовной практике в этот день.

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