ФСБ задержала шесть человек за поджоги по заданию спецслужб Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали шестерых молодых людей (2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения), которые по заданию спецслужб Украины подожгли объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные для празднования 9 мая.
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