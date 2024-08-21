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Экс-защитник «Спартака» хочет вернуться, «Ливерпуль» борется за вратаря сборной Грузии. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в России«Зенит» отдал вратаря Гойло в аренду махачкалинскому «Динамо»РИА НовостиГолкипер «Зенита» Никита Гойло перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды до конца сезона, сообщают пресс-службы обоих клубов.

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