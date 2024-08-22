Театр абсурда
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Театр абсурда

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Посольство Белоруссии в Ереване забросали яйцами

Посольство Белоруссии в Ереване забросали яйцами

Группа членов и сторонников армянской партии "Во имя Республики" провела акцию протеста у здания посольства Белоруссии в Ереване.

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