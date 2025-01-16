Речан заявил, что цена на электроэнергию может вырасти

Цена на электроэнергию может вырасти, если граждане не будут экономить. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан, который уточнил, что сегодня, например, Energocom будет покупать мегаватт-час на бирже по завышенной цене в 296 евро, отмечает Noi.