16 котов, которые знают, как рассмешить

Любой владелец кота не раз замечал, что его питомец порой выглядит крайне необычно. То на морде появится блаженная улыбка, то он вдруг, забыв о всяких приличиях, начнёт демонстрировать окружающим свой язык.
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