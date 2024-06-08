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"Это средневековье". Царёв указал на нестыковки дела генерала Попова

"Это средневековье". Царёв указал на нестыковки дела генерала Попова

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов так и не получил смягчения меры пресечения, на чём настаивало даже следствие.

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Комментарии
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Алексей Тан
А ты можешь .. их поставить, рядом с Захарченко?.. или с Парнями, замученными во Львове или в Мариуполе??.... и уже есть один такой... Мирошник, &quot;дипломат&quot; от &quot;ДНР&quot;... с яйцами на переносице.... как у Янкеля или Броштейна.
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14 час.
Александр Ляшенко
Не виляй, мы о статье. о деле генерала Попова. &quot;А ты можешь .. их поставить, рядом с Захарченко?&quot;, кого их?
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14 час.
Алексей Тан
Этих енералов, я так же... не поставлю рядом с Захарченко.
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14 час.

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