"Это средневековье". Царёв указал на нестыковки дела генерала Попова

Алексей Тан

А ты можешь .. их поставить, рядом с Захарченко?.. или с Парнями, замученными во Львове или в Мариуполе??.... и уже есть один такой... Мирошник, "дипломат" от "ДНР"... с яйцами на переносице.... как у Янкеля или Броштейна.