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Закон и Порядок

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Молнии и марафон с яйцами: русские школы переходят на новые методики обучения

Молнии и марафон с яйцами: русские школы переходят на новые методики обучения

Репетитор по информатике Борис Власенко пишет, что при помощи специальных компьютерных игр школьники быстро и охотно учат стандартные предметы типа математики и русского языка.

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