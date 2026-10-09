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Калужские новости

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Ограничат движение на переезде в Сухиничи-Узловые Калужской области

Ограничат движение на переезде в Сухиничи-Узловые Калужской области

Ограничения введут с 9:00 до 16:00 ежедневно, проезд будет организован по одной полосе в реверсивном режиме.

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