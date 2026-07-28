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Лига наций. 1/4 финала. Словения встретится с Турцией, Япония сыграет с Китаем, другие матчи

В китайском Нинбо пройдут матчи 1/4 финала мужской волейбольной Лиги наций.  Лига наций Мужчины Нинбо, Китай 1/4 финала 29 июля, среда Словения – Турция – 10.

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