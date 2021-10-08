Полиуретановые колеса — достойная замена резиновых аналогов. Прочны, износостойки и долговечны

Большинство складской техники оснащено колесами. При перемещении грузов существенная нагрузка приходится как раз на них, поэтому они должны быть крепкими, долговечными и стойкими к износу.
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