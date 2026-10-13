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Лукашенко обвинил Латвию в инсценировке вторжения ради денег ЕС

Лукашенко обвинил Латвию в инсценировке вторжения ради денег ЕС

Лукашенко обвинил Латвию в организации провокации на границе ради получения денег от Евросоюза. Минск отрицает причастность к предполагаемому проникновению вооруженных людей на латвийскую территорию.

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