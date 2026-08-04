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Российские C-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день

Российские C-400 сбили 10 МиГ-29 ВСУ за день

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) C-400 сбили сразу 10 истребителей МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день в 2023 году, говорится в опубликованной журналом «Военная мысль» статье «Особенности совершения маневра формированиями зенитных ракетных войск в условиях военного конфликта с учетом опыта специальной военной операции», написанной в соавторстве с начальником зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майором Александром Романенковым.

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Комментарии
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Элина Смирнова
а сейчас какой год ?
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1 м.