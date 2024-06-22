Дэймон Хилл: «Разочарован назначением Бриаторе в «Альпин». «Ф-1» не хочет возвращаться в мир, где есть мошенничество»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказал недоумение по поводу того, что «Альпин» назначила исполнительным советником Флавио Бриаторе, известного по «Крэшгейту» – скандалу с намеренной аварией пилота «Рено» Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура-2008.