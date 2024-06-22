НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Дэймон Хилл: «Разочарован назначением Бриаторе в «Альпин». «Ф-1» не хочет возвращаться в мир, где есть мошенничество»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказал недоумение по поводу того, что «Альпин» назначила исполнительным советником Флавио Бриаторе, известного по «Крэшгейту» – скандалу с намеренной аварией пилота «Рено» Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура-2008.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх