Солдаты ВСУ сдаются тысячами: «Слава Украине в составе России!»

Не хрен их кормить от пуза за то что он пленный! Пусть работают, как пленные немцы после Отечественной. Работа найдётся.

Олег Орлов

Не совсем верно.... Не все задаются в плен... Многие идут к своим... К нам... Потому что нас своими считают... А вот тут важно зёрна от плевел отделить... Раньше этим СМЕРШ занимался..