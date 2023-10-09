Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Солдаты ВСУ сдаются тысячами: «Слава Украине в составе России!»

Солдаты ВСУ сдаются тысячами: «Слава Украине в составе России!»

«Слава Украине в составе России!» — теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет, пишет обозреватель Pravda.

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Комментарии
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HotRS
Ваще хрень какая-то. Куча тем в одной публикации.
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2 час.
Юна
Не хрен их кормить от пуза за то что он пленный!  Пусть работают, как пленные немцы после Отечественной. Работа найдётся.
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1 час.
Олег Орлов
Не совсем верно.... Не все задаются в плен... Многие идут к своим... К нам... Потому что нас своими считают... А вот тут важно зёрна от плевел отделить... Раньше этим СМЕРШ занимался..
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1 час.

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