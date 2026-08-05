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Симоньян поиронизировала над советом премьер-министра Румынии не включать вечером свет

Симоньян поиронизировала над советом премьер-министра Румынии не включать вечером свет

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поиронизировала над тем, что временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан посоветовал жителям страны не включать вечером свет из-за энергетического кризиса в стране.

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