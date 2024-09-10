Sony случайно подтвердила название консоли, которую представит на презентаци...

Sony случайно подтвердила название консоли, которую представит на презентацииВ последние месяцы возникло много сомнений относительно того, действительно ли PlayStation 5 Pro существует или это был просто очередной беспочвенный слух.
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