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Об изменении численности населения в Подмосковье рассказали в Росстате

Об изменении численности населения в Подмосковье рассказали в Росстате

За 2024 год количество жителей в столичном регионе выросло.Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала оценку численности населения Подмосковья по состоянию на 1 января 2025 года.

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