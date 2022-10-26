Финансовый консультант Анисимова дала рекомендации по ведению семейного бюджета

Ситуация, когда человеку не хватает средств для покупки необходимой вещи, часто связана с неумением контролировать расходы, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий финансового консультанта Елены Анисимовой для «Тульской службы новостей».
Ситуация, когда человеку не хватает средств для покупки необходимой вещи, часто связана с неумением контролировать расходы, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на комментарий финансового консультанта Елены Анисимовой для «Тульской службы новостей».
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